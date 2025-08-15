Foto d'archivio, il Mucrone al chiaro di luna

L’immagine pubblicata oggi è conservata nel fondo Borsetti. Luigi Borsetti (1880-1933) fu appassionato fotografo, documentò con grande sensibilità i paesaggi alpini e i suoi numerosi viaggi, compiuti sia per lavoro che per passione. La fotografia, realizzata intorno al 1910, ci restituisce una straordinaria visione notturna del Monte Mucrone e del Rifugio Rosazza, immortalati al chiaro di luna.

La scena, suggestiva e silenziosa, mostra il rifugio Rosazza, mentre la luce lunare disegna i contorni delle rocce e accentua i contrasti del paesaggio innevato. È un raro esempio di fotografia notturna dell’epoca, resa possibile grazie alla lunga esposizione e all’abilità tecnica dell'autore.