Ospedale di Biella, boom di fiocchi a Ferragosto: 5 maschi e 4 femmine in un solo giorno FOTO

È Ferragosto, la città si svuota per le vacanze, ma il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Biella accoglie 9 nati in 24 ore, riempiendo di fiocchi rosa e azzurri i corridoi. A nascere uno dopo l’altro in poche ore 5 maschi e 4 femmine.

«Nove nuovi nati in 24 ore in un punto nascita come quello del territorio Biellese, caratterizzato dal più alto indice di vecchiaia d’Italia, e in un contesto nazionale di generale denatalità è sicuramente un segnale positivo. – ha così dichiarato, la Dott.ssa Bianca Masturzo, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI – Alcune pazienti provengono da altre province e ci hanno scelti come centro in cui dare alla luce i loro figli e questo è un indicatore importante di fiducia, oltre che un messaggio positivo per il Biellese e per il nostro ospedale. Colgo l’occasione per ringraziare il personale ostetrico, paramedico e medico per l’entusiasmo e la grande passione che dimostrano ogni giorno”.