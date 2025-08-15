Assistenza agli alunni con disabilità: il Coordinamento Docenti chiede interventi immediati

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani denuncia con fermezza l’assenza, in molte scuole, degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione dal primo giorno di lezione, definendola una grave violazione dei diritti sanciti dalla Legge 104/1992 e dalle Convenzioni ONU sui diritti dell’infanzia e delle persone con disabilità.

Secondo il Coordinamento, i primi giorni di scuola sono fondamentali per instaurare relazioni, avviare l’apprendimento e favorire l’inclusione. Privare gli alunni di questo supporto in tale fase compromette autostima, motivazione e partecipazione. I dati ISTAT 2023-2024 rivelano forti disuguaglianze: oltre 20.000 studenti aventi diritto non ricevono assistenza, con un rapporto medio di un assistente ogni 7,5 alunni nel Mezzogiorno contro uno ogni 3,3 nel Centro Italia.

L’organizzazione critica anche la riduzione delle ore di assistenza basata su criteri uniformi, giudicandola una negazione delle esigenze individuali e dello stesso principio di inclusione. La priorità data a spese non essenziali rispetto al diritto all’istruzione viene interpretata come un segnale preoccupante sulle scelte di valore nella gestione delle risorse pubbliche.

Il Coordinamento chiede al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, un piano nazionale strutturato e urgente per garantire la presenza degli assistenti fin dal primo giorno di scuola, superando le disparità territoriali e rendendo l’inclusione una realtà concreta.