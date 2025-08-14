Spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato a Biella in flagranza di reato.

Nella notte tra il 13 e il 14 agosto, i Carabinieri della Sezione Operativa di Biella hanno arrestato in flagranza un 27enne di origine gambiana, residente in città, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati in materia di droga, era da alcuni giorni sotto osservazione a causa di attività sospette. La sera del 13 agosto, i militari hanno iniziato a seguirlo fino a quando lo hanno visto scambiare un oggetto con un altro uomo in via Italia, nel centro cittadino.

Fermati entrambi, i Carabinieri hanno constatato che l’involucro scambiato conteneva 10 grammi di hashish. A quel punto, è scattata la perquisizione dell’abitazione dell’arrestato, dove sono stati trovati e sequestrati altri 70 grammi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 800 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

Il 27enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Biella, trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva, potrà fornire elementi a sostegno della propria estraneità ai fatti nelle fasi successive.