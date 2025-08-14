Salussola, denunciato per lesioni personali: carabinieri ritirano armi e munizioni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Salussola, a seguito di un’attenta attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 34 anni per il reato di lesioni personali.

L’azione è scaturita dalla querela presentata dalla persona offesa, la quale ha denunciato di essere stata aggredita il 1° agosto nei pressi di un locale pubblico di Salussola. Secondo quanto riportato, l’uomo l’avrebbe colpita con un pugno al volto al termine di una banale discussione.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di raccogliere elementi a carico del presunto autore, confermando la dinamica dei fatti descritta nella denuncia. È emerso, inoltre, che l’indagato fosse titolare di porto d’armi e detentore di diverse armi da fuoco.

Per tutelare l’incolumità pubblica e prevenire episodi di maggiore gravità, i Carabinieri hanno proceduto, ai sensi dell’articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), al ritiro cautelare del porto d’armi, nonché di tutte le armi e munizioni in suo possesso, informando la Prefettura di Biella per le valutazioni di competenza e l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Si precisa che la vicenda si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente fino a sentenza definitiva, potrà fornire elementi a sostegno della propria innocenza nelle fasi successive del procedimento.