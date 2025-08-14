Controlli nel settore agricolo biellese: diverse sanzioni e un'attività sospesa

Nell’ambito di una campagna nazionale contro lo sfruttamento lavorativo e per la tutela della sicurezza, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Biella, in collaborazione con l’Arma territoriale, ha effettuato una serie di controlli mirati nel settore agricolo della provincia.

L’operazione ha riguardato aziende attive nella coltivazione, nell’allevamento e nell’agriturismo, con l’obiettivo di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, nonché l’osservanza dell’“Ordinanza anti-caldo” della Regione Piemonte.

Pur non essendo emersi casi di sfruttamento lavorativo, sono state rilevate diverse irregolarità. I controlli hanno interessato cinque aziende e quattordici lavoratori, due dei quali sono risultati impiegati “in nero”. In un caso, l’attività imprenditoriale è stata sospesa e il legale rappresentante deferito all’Autorità Giudiziaria per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In totale, sono state comminate ammende per 3.200 euro e sanzioni amministrative per 6.500 euro.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Biella conferma che proseguirà le attività di prevenzione, controllo e verifica dell’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza in tutti i settori produttivi.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, potrà fornire elementi a sostegno della propria estraneità nei successivi gradi del procedimento.