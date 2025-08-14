Biella, in fiamme un camion Seab: in azione i Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Un camion della SEAB ha preso fuoco questa mattina mentre percorreva il ponte della tangenziale in direzione Biella centro. L’autista, accortosi del fumo e delle fiamme provenienti dal retro del mezzo, si è prontamente spostato dalla carreggiata, parcheggiando a bordo strada per non intralciare la circolazione ed evitare ulteriori rischi per i veicoli in transito.

Una volta fermatosi ha subito allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Il conducente è fortunatamente rimasto illeso e gli operatori sono ancora sul posto. Per cause da accertare, l'incendio si è sviluppato nel vano dedicato allo stoccaggio dei rifiuti.

Si segnalano rallentamenti in prossimità delle operazioni.