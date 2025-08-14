Poste Italiane: riaperto l'ufficio postale di Gaglianico

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Gaglianico, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

L’iniziativa, ideata da Poste Italiane, punta a favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio.

Gli interventi effettuati nella sede di Gaglianico hanno previsto il rinnovo della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi e postazioni ergonomiche. Oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, i cittadini possono ora accedere anche ai principali servizi INPS, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati relativi all’assegno pensionistico.

L’ufficio postale di Gaglianico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.