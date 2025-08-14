Gaglianico, nuovo volto a Piazza Alpini d’Italia

“Sono terminati in queste settimane i lavori per il rifacimento della Piazza Alpini d’Italia, situata in frazione Savagnasco, - spiega il Vicesindaco Luca Mazzali – intervento realizzato dalla ditta Bazzani e che è stato fatto coincidere con i lavori di scavo per la posa delle nuove tubature del gas, in modo da minimizzare il disagio che si poteva arrecare ai residenti della zona.

I lavori hanno riguardato l’eliminazione di tutta la pavimentazione in cemento che circondava la piazza, ormai vetusta e rovinata, che necessitava di un importante opera di manutenzione; al suo posto è stato proseguito il manto di asfalto fino al bordo della parte in ciottoli (mantenendola integra e allo stesso tempo valorizzandola grazie al contrasto con il colore scuro dell’asfalto).

Un intervento che ha valorizzato e migliorato un luogo importante, situato in uno dei nuclei storici di Gaglianico (Savagnasco), infatti su questa piazza si affacciava anche l’antico forno comune e nel maggio del 2003 l’odierna piazza è stata intitolata agli “Alpini d’Italia” e posato un cippo granitico commemorativo.”