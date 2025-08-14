A Candelo le strisce pedonali diventano inclusive

Candelo compie un passo importante verso l’inclusione e la sicurezza stradale: in collaborazione con ANGSA (Associazione Nazionale Genitori di Persone con Autismo) e Domus Letitiae, il Comune sta realizzando sul territorio un innovativo attraversamento pedonale dotato di pittogrammi in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

I simboli, posizionati all’inizio delle strisce, guidano visivamente le persone – in particolare bambini, persone con disabilità intellettiva o disturbi dello spettro autistico – nelle azioni necessarie per attraversare in sicurezza: fermarsi, guardare a destra e a sinistra, attendere che le auto si fermino e poi attraversare.

Commenta il Sindaco Paolo Gelone: "Queste strisce pedonali non sono un semplice intervento di segnaletica: sono un segno tangibile di una comunità che mette in pratica l'inclusione nella quotidianità, come atto di integrazione per tutti.

Con questa scelta, Candelo si conferma un Comune attento ai bisogni di tutti i cittadini, capace di tradurre in azioni concrete i valori dell’inclusione e della sicurezza".

Conclude l’Assessore alle Politiche Sociali e Vicesindaco Selena Minuzzo: "Abbiamo voluto che le nostre strisce pedonali parlassero a tutti, anche a chi può avere più difficoltà a comprendere i messaggi scritti o a interpretare i segnali stradali: la Comunicazione Aumentativa Alternativa ci permette di rendere più semplice e sicuro un gesto quotidiano, promuovendo autonomia e inclusione.

Ringrazio ANGSA e Domus Letitiae per aver condiviso con noi questo progetto, che rappresenta un piccolo ma significativo passo verso una comunità più attenta e accogliente".



