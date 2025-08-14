Biella, ex funicolare fuori servizio: oggi manutenzione straordinaria Nella giornata di oggi, giovedì 14 agosto, dalle 9:00 alle 18:00,i due ascensori inclinati dell’ex funicolare resteranno chiusi per manutenzione straordinaria. Il disservizio, avverte il Comune diBiella, sarà circoscritto alla sola giornata e al termine dei lavori il collegamento tornerà operativo.
