14 agosto 2025

Una “Finestra Virtuale” per rendere più accogliente la Sala Parto dell'ospedale di Biella

Obiettivo: trasformare la Sala Parto e l’Isteroscopia in spazi più sereni grazie a immagini e suoni rilassanti

All’Ospedale di Biella è partita una raccolta fondi con un obiettivo semplice ma dal grande valore umano: realizzare una “Finestra Virtuale” nella Sala Parto e in Isteroscopia.
Si tratta di monitor che proiettano immagini, suoni e video rilassanti, studiati per creare un’atmosfera serena e rassicurante durante momenti particolarmente delicati, come il travaglio o le procedure di isteroscopia.

Il progetto nasce dall’idea di offrire alle pazienti un’esperienza meno stressante, dove la tecnologia diventa un alleato del benessere emotivo. Grazie alla proiezione di scenari naturali e suoni distensivi, l’ambiente ospedaliero potrà trasformarsi in uno spazio più umano e accogliente.

La raccolta fondi ha già mosso i primi passi: sono stati donati i primi 200 euro, ma per raggiungere il traguardo finale di 900 euro serve il contributo di tutti.

Chi desidera sostenere l’iniziativa può farlo contattando l’indirizzo donosalute@aslbi.piemonte.it. Anche un piccolo gesto può diventare parte di un grande cambiamento.

s.zo.

