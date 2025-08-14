Decreto-Legge 116 e lotta all’inciviltà: Cosrab e i comuni pronti a usare 700 fototrappole

Il recente Decreto-Legge n. 116, che introduce misure stringenti contro il lancio di rifiuti da veicoli in marcia o in sosta, è accolto con favore dalle istituzioni locali e dagli enti impegnati nella tutela dell’ambiente. Tra questi, oltre a Seab e alla sindaca Monica Mosca, il Cosrab (Consorzio per la gestione dei rifiuti e l’ambiente), che ha annunciato un importante investimento per supportare i comuni nella prevenzione e repressione di questo fenomeno incivile.

Con l’avanzo di amministrazione, infatti, il Cosrab ha acquistato 700 fototrappole che verranno messe a disposizione dei comuni che ne faranno richiesta. “I comuni dovranno dotarsi di un regolamento, ma lo strumento sarà fondamentale per pizzicare chi abbandona rifiuti illegalmente,” spiega il presidente del consorzio Gianni Ciliesa.

Il costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati rappresenta un onere economico non indifferente, che inevitabilmente si riflette sulle bollette dei cittadini. “Si parla tanto di decoro e di economia – sottolinea il presidente – ma se non si interviene contro chi sporca, il problema rimane e i costi aumentano. L’educazione ambientale è fondamentale, ma purtroppo tante persone non la seguono”.

Non è la prima volta che si cerca di contrastare questo fenomeno con sistemi di controllo. “Quando ero sindaco a Pray, vent’anni fa, già allora utilizzavamo fototrappole per sorprendere gli incivili. È giusto così, e ben venga questo nuovo decreto che mette in campo strumenti efficaci per tutelare il nostro territorio,” conclude Ciliesa.

Il Decreto-Legge 116 si inserisce quindi in un contesto di attenzione crescente verso l’ambiente e il rispetto delle regole, supportato da azioni concrete come quella del Cosrab e dei comuni piemontesi, che intendono agire con fermezza per ridurre il degrado e sensibilizzare la cittadinanza.