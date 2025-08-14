Viverone, Strada Becco di Cigno, auto oltre i 40 km/h, un lettore: "Servono dossi e autovelox"

Gentile Redazione,

vorrei segnalare un problema serio di sicurezza lungo la strada comunale che da Masseria diventa strada Becco di Cigno, dove il limite di velocità è di 40 km/h, ma purtroppo quasi nessuno lo rispetta.

La situazione è preoccupante: ci sono anziani seduti a bordo strada, bambini, come mio figlio, che escono dai cortili con le biciclette per fare un giro, e persone che passeggiano tranquillamente. Prima o poi, temo, potrà succedere un incidente.

Sarebbe auspicabile l’installazione di dossi o di un autovelox, che non solo aumenterebbe la sicurezza ma permetterebbe al Comune di far rispettare i limiti. Non sono residente, abbiamo una seconda casa nella zona, ma chiediamo comunque maggiori accortezze per proteggere chi vive o transita in questa strada.

Spesso, camminando lungo strada Becco di Cigno, mi trovo costretto a camminare in mezzo alla carreggiata per far rallentare le auto. La situazione è critica soprattutto nel tratto dalla chiesa in poi, dove ci sono diverse abitazioni e bambini che giocano.

Spero che le autorità competenti possano intervenire presto per evitare che accada un incidente grave.

Cordiali saluti,