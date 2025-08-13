Ecco atleti ed equipaggi azzurri per i Mondiali di canoa a Milano

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Canoa Kayak ha ufficializzato gli atleti convocati e gli equipaggi che prenderanno parte agli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships, in programma dal 20 al 24 agosto 2025 all’Idroscalo di Milano.

In cinque giornate di gara – cerimonia inaugurale martedì 19 agosto alle ore 18.30 – si assegneranno ben 24 titoli iridati della canoa sprint e 12 allori nella Paracanoa. Saranno 69 le nazioni in gara per oltre 1200 persone tra atleti e staff tecnici. Attesi tutti i big della disciplina, dalle medaglie olimpiche di Parigi e Tokyo ai campioni europei e mondiali in carica, l’Italia schiererà le sue punte di diamante: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, vicecampioni olimpici di Parigi 2024, freschi anche del titolo europeo nel C2 500 metri a Racice, in Repubblica Ceca.

L’argento di Tokyo Manfredi Rizza salirà a bordo del K4, l’ammiraglia azzurra, mentre torna in azione nel K2 500 metri la coppia formata da Samuele Burgo e Tommaso Freschi, quest’anno due medaglie di bronzo all’Europeo e in coppa del mondo a Poznan. Nella paracanoa spicca Veronica Biglia, nuova campionessa continentale nel VL2 200 femminile, mentre Viktoryia Pistis Shablova arriva da un argento Europeo nel VL1 200 e campionessa iridata in carica. Nel maschile brillano i due argenti, sempre a Racice, di Christian Volpi nel KL2 200 e Andrea Bedin nel VL1 200.

La squadra italiana sarà composta da 24 atleti e saranno guidati dal direttore sportivo Paolo Tommasini, affiancato dal team leader Davide Zironi e dai tecnici federali Stefano Grillo, Stefano Loddo, Alessandro Ventriglia, Luca Piemonte, Mihail Vartolomei, Andrea Facchin, Alberto Ricchetti, Maurizio Burgo e Girolamo Lomonaco.

Nel kayak maschile saranno in acqua Samuele Burgo, Andrea Schera, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo, Giovanni Francesco Penato (G.N. Fiamme Gialle), Giacomo Cinti e Andrea Dal Bianco (G.S. Carabinieri), Tommaso Freschi (CC Aniene), Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) e Andrea Di Liberto (G.S. Fiamme Azzurre).

Nel kayak femminile le protagoniste saranno Lucrezia Zironi, Meshua Marigo, Giada Rossetti e Susanna Cicali (G.S. Fiamme Azzurre), Irene Bellan (Fiamme Oro), Agata Fantini (Marina Militare) e Sara Mrzyglod (CC Tevere Remo). Nella canoa canadese saranno ai blocchi di partenza Carlo Tacchini, Gabriele Casadei, Nicoale Craciun, Mattia Alfonsi e Samuele Veglianti (Fiamme Oro) e Marco Tontodonati (Aeronautica Militare). L’unica rappresentate femminile della specialità sarà Olympia Della Giustina (Fiamme Oro).

La squadra italiana della Paracanoa sarà invece composta da 10 atleti, guidati dal direttore tecnico Stefano Porcu, affiancato dal tecnico federale Andrea Dante e dai tecnici Fabrizio Rasicci, Claudio Checcucci, Matteo Tontodonati, Marco Frau e Matteo Volpi.

Nel kayak vestiranno la maglia azzurra Cristian Volpi (Stato Maggiore Difesa – GSPD), Giuseppe Cotticelli (LNI Castellammare Stabia), Cristian Piazza (Idroscalo Club), Amanda Embriaco (Canottieri Sanremo).

Nel Va’a saranno in corsia Alessio Bedin (The Core Sabaudia), Marius Bogdan Ciustea (CC Aniene), Mirko Nicoli (Idroscalo Club), Viktoryia Pistis Shablova (LNI Cagliari), Veronica Silvia Biglia (CUS Torino) e Zakaria Abakar Nouracham (CMM Nazario Sauro).

