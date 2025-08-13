Sport e natura: a Casapinta tornano Strapinta e MTB XC FOTO

Dopo il successo delle prime edizioni dello scorso anno, a Casapinta tornano la corsa e la MTB, rispettivamente con la camminata ludico motoria Strapinta sabato 6 settembre e la gara di MTB XC domenica 7, organizzate dalla Pro Loco di Casapinta, con il patrocinio del Comune di Casapinta e il supporto tecnico di ASD Podistica Vigliano Biellese e ASD Lessona Bike Team.

“Sarà un fine settimana dedicato allo sport all’aria aperta nella meravigliosa cornice del Lago delle Piane” ha dichiarato Luca Sportelli, Presidente della Pro Loco, e ha continuato: “La prima edizione di questa manifestazione ha visto oltre 160 partecipanti e vogliamo replicarne il successo. Ringrazio per il supporto e la grande collaborazione le associazioni che ci hanno sostenuto, ASD Podistica Vigliano Biellese e ASD Lessona Bike, il Comune di Casapinta e tutti gli sponsor che hanno creduto in questa iniziativa: Apicoltura G.I.N.A., Cycling Center, Decathlon, De Mori, Menabrea, Raggio Verde, Saviolo Piante e Giardini.