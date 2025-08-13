Magnonevolo, caso di virus West Nile, la minoranza chiede una disinfestazione massiva

Nella frazione di Magnonevolo a Cerrione è stato segnalato un caso di febbre West Nile e il Gruppo consiliare del Comune di Cerrione Elvio BIOLLINO, Paolo SEITONE e Andres Miguel RODRIGUEZ hanno presentato un'interpellanza urgente al Sindaco e all’Assessore competente per sapere: se l’amministrazione sia a conoscenza del caso registrato a Magnonevolo; quali misure siano in programma per contenere il rischio sanitario e ambientale; se sia prevista una disinfestazione massiva, con indicazione dei tempi; se sia attivato un monitoraggio in collaborazione con ASL e ARPA; se e come si intenda informare la cittadinanza sui rischi e sulle misure di prevenzione.

Il documento chiede inoltre la convocazione del Consiglio comunale, una risposta scritta e un intervento urgente di disinfestazione su tutto il territorio di Cerrione, Magnonevolo e Vergnasco.

Secondo i proponenti dell’interpellanza negli ultimi mesi, sul territorio comunale si è registrata una presenza anomala e massiccia di zanzare, ma non è stata avviata alcuna campagna sistematica di disinfestazione nelle frazioni, in particolare a Magnonevolo. E la Regione Piemonte ha inserito il West Nile tra le malattie soggette a sorveglianza epidemiologica, rendendo ancora più urgente un’azione preventiva.