Si conclude "Bürsch in Festival”: storia e tradizioni della Valle Cervo

La V edizione di Bürsch in Festival, rassegna dedicata alla riscoperta della storia e delle tradizioni della Valle Cervo, entra nella sua fase finale con tre appuntamenti che uniscono teatro, approfondimento storico e musica dal vivo.

Mercoledì 13 agosto a Tollegno (piazza della Chiesa Parrocchiale) andrà in scena “Vita dura per i Moschettieri di Tollegno”, commedia farsesca sull’arruolamento di un gruppo di tollegnesi chiamati a difendere Santhià nel 1622. Seguirà l’approfondimento dello storico Danilo Craveia e un concerto di Stefano Temporin (contrabbasso) e Gabriele Ferro (violoncello).

Sabato 16 agosto a Miagliano (piazza del Municipio) sarà la volta di “A Miagliano s’impara il Bertodano”, con una scolaresca un po’ turbolenta che rivive le gesta medievali di Pietro Bertodano, conte al servizio dei Savoia. Approfondimento di Barbara Caneparo e chiusura in musica con lo swing anni ’50 e ’60 di Fiorenza Rosanna (voce) e Leonardo Ceralli (chitarra elettrica).

Martedì 19 agosto al Santuario di San Giovanni d’Andorno si concluderà con “Le combattenti valètte, donne pugnaci”, ritratti teatrali di cinque figure eroiche della valle, tra storia e leggenda, dall’epoca medievale alla Seconda Guerra Mondiale. Approfondimento di Giulia Magliola e musica finale con Andrea Beccaro (basso elettrico) e Gabriele Ferro (chitarra elettrica).

Ogni serata inizia alle 20.45 con la scena teatrale, seguita dalla conferenza alle 21.00, una replica breve alle 21.30 e la performance musicale conclusiva, accompagnata da un piccolo rinfresco offerto dalla borgata ospitante.

Il festival è organizzato dalla Fondazione Opera Pia Laicale del Santuario di San Giovanni d’Andorno, su iniziativa del Centro di Documentazione Alta Valle Cervo “La Bürsch”, con la partecipazione di Teatrando e Opificiodellarte.