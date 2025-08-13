Candelo, ciclista contromano finisce contro un' auto

Incidente stradale nella giornata di ieri martedì 12 agosto con feriti ieri a Candelo, lungo via Lungo Cervo, dove un’autovettura e una bicicletta si sono scontrate.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, la dinamica ha evidenziato che il ciclista stava percorrendo la strada contromano, causando così il sinistro. L’uomo, un 60enne di Vigliano, era alla guida di una mountain bike e, a seguito dell’impatto, è stato trasportato in ospedale. Ha però rifiutato le cure mediche.

Alla guida della Volkswagen Polo coinvolta nell’incidente c’era un uomo, classe 1995, residente nel Novarese, rimasto illeso. Dopo i rilievi di rito, i veicoli sono stati riconsegnati ai rispettivi proprietari.