Stretta sui rifiuti, il presidente Seab Bodo: "Mi auguro che incomincino davvero a fare multe"

Da sabato al 9 agosto 2025 è entrato in vigore il decreto-legge n. 116, che introduce una stretta senza precedenti contro il lancio di rifiuti da veicoli in marcia o in sosta. Basta anche solo un fotogramma di qualsiasi telecamera, pubblica o privata, di case, edifici pubblici, e l'incivile verrà punito.

Una novità questa che trova il pieno consenso del Presidente Seab Gabriele Bodo Sasso: “E' un provvedimento che sposo a pieno. In questo momento mi trovo fuori Biella, e vi assicuro che le strade del nostro territorio, rispetto ad altre, sono non pulite, di più. Detto questo, assolutamente sono favorevole a una legge di questo tipo, e sono ancora più favorevole al fatto che queste persone che compiono questi gesti da incivili, vengano finalmente perseguite e punite, perché comincia a diventare un po' pesante”.

Bodo Sasso fa riferimento a quanto il nostro territorio mette a disposizione per smaltire i rifiuti. “Abbiamo gli ecocentri dove puoi accedere gratuitamente – spiega - ci sono i servizi di chiamata per la raccolta degli ingombranti anche questi gratuiti, quindi la gente veramente a volte mi chiedo perché assume certi comportamenti che poi vanno a danno di tutti. Innanzitutto dell'ambiente, che dovremmo salvaguardare prima di tutto, ma poi anche del decoro urbano. Mi auguro a questo punto che comincino veramente a fare multe, a cercare di perseguire questi incivili”.