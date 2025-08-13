Occhieppo Inferiore, Monica Mosca: “Decreto 116 fondamentale contro rifiuti da veicoli”

Il decreto-legge n. 116 introduce una stretta senza precedenti contro il lancio di rifiuti da veicoli in marcia o in sosta. Basta anche solo un fotogramma di qualsiasi telecamera, pubblica o privata, di case, edifici pubblici e l'incivile verrà punito.

E oltre al Presidente di Seab Gabriele Bodo Sasso, anche i sindaci sono favorevoli a questa novità. Tra loro c'è la sindaca Monica Mosca di Occhieppo Inferiore, che sui social ha già ripreso la notizia: “Il bello porta bello - dichiara - e secondo me è fondamentale insistere sempre sull’educazione all’ambiente, e sulla cultura del rispetto, ma ben venga la sanzione per chi continua a ignorare le regole. Gettare rifiuti dai finestrini non è solo incivile, è un gesto che mostra totale disinteresse per l’ambiente e per gli altri”.