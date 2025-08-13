Mico e Betta cercano una casa: due cagnolini speciali in attesa di amore FOTO e VIDEO

Ci sono storie di cuori in attesa, di piccoli amici a quattro zampe che sperano in una famiglia tutta per loro. Oggi vi presentiamo due cagnolini speciali, di cui si prende cura l'associazione Bulli e Pupe con la Coda ODV, Mico e Betta, che meritano una seconda possibilità e tanto amore.

Mico, il piccolo gigante dal grande cuore

Mico è un delizioso scricciolo di appena due anni. Con i suoi circa 3 kg, sembra troppo piccolo per vivere in un rifugio, eppure è proprio lì, sperando in una famiglia che lo accolga. Abituato e compatibile con la presenza di altri cani, Mico sogna di trovare una casa dove poter finalmente sentirsi al sicuro e amato. Se cercate un cane piccolo ma capace di donare un amore enorme, Mico è il compagno perfetto per voi.

Per informazioni: Patrizia – 347 5063855

Betta, dolce e pronta a donare amore nonostante le difficoltà

Betta è una cagnolina di taglia piccola, di 4 anni, unica nel suo genere. Dolce e pacata, ma anche socievole con i suoi simili, aspetta ancora una famiglia tutta per lei. Purtroppo, Betta è positiva alla Leishmania, una condizione che ha portato a molti pregiudizi e a scarsa conoscenza. Seguita con cura dal Dottor Venco di Pavia, Betta sta bene: prende solo integratori e deve fare analisi di controllo ogni sei mesi. Nonostante tutto, è pronta a regalare infinito amore e devozione a chi la sceglierà.

Per informazioni: 333 3348459 (se non rispondono, lasciate un messaggio WhatsApp con una breve presentazione)

Aiutateci a dare a Mico e Betta la famiglia che meritano: l’amore più grande spesso arriva da chi è più piccolo e da chi ha affrontato più difficoltà.