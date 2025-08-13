Non ce l’ha fatta Hulk, il cane soccorso in montagna FOTO

Aggiornamento mercoledì 13 agosto ore 10,30

Purtroppo non ce l'ha fatta il cane che si è sentito male ieri in montagna ed è stato soccorso con il Drago. Nella notte ci sono state complicanze, e per lui, Hulk, come si chiamava, di appena sei anni, non c'è stato più nulla da fare. Restano i ricordi bellissimi che si porteranno sempre nel cuore i suoi famigliari.

"E' successo tutto talmente di fretta che non abbiamo potuto nemmeno renderci conto di cosa stava accadendo io e la mia compagna, che siamo sempre andati in montagna con Hulk e un altro nostro cane - racconta Matteo, il proprietario - . Purtroppo non è sopravvissuto, ci mancherò tantissimo. Ci tengo però a ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato, dalla signora del rifugio Coda, ai soccorritori alla signora del Canile di Cossato che ha visitato Hulk al Comando dei Vigili del Fuoco dove ci ha portati il Drago. Grazie a tutti davvero".

I FATTI

Nella tarda mattinata di oggi martedì 12 agosto, in montagna, un cane è stato soccorso dopo essere stato morso da una vipera. Il proprietario, accortosi dell’accaduto, si è subito caricato l’animale sulle spalle e lo ha portato al rifugio Coda, che si trovava nelle vicinanze del luogo dell’incidente, dove gli sono stati prestati i primi soccorsi.

Successivamente, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco con il Drago, il loro speciale mezzo, per trasportare il cane in sicurezza a valle. All’arrivo presso il Comando in via Santa Barbara, il cane è stato affidato a un veterinario presente sul posto, che ha provveduto alle prime cure e ha organizzato il trasferimento in una clinica veterinaria.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sullo stato di salute dell’animale.