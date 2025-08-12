Biella, elezioni dei Consigli di Quartiere: fissata la data ufficiale

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha firmato il decreto che ufficializza la data delle elezioni per i Consigli di Quartiere. Si voterà domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Il provvedimento stabilisce anche il termine per la presentazione delle liste dei candidati: giovedì 25 settembre 2025 alle ore 11.00, presso la Segreteria Generale del Comune di Biella.
I seggi saranno aperti nei seguenti luoghi:
- Quartiere Centro – Sala Consiliare di Palazzo Oropa, Via Battistero 4, Biella;
- Quartiere Riva – Salone Parrocchiale, Piazza San Giovanni Bosco 4, Biella;
- Quartiere Vernato Thes – Centro Incontro Anziani, Via Ivrea 14, Biella;
- Quartiere Villaggio Lamarmora – Casa di Giorno, Via Corridoni 5, Biella;
- Quartiere San Paolo - Masarone - Villaggio Sportivo – Ex Centro Diurno, Via Trento 16/C, Biella;
- Quartiere Piazzo – Sala Parrocchiale, Piazza Cisterna 1, Biella;
- Oremo - Barazzetto - Vandorno – Teatro Parrocchiale Vandorno, Strada Barazzetto Vandorno 164;
- Quartiere Valle Oropa – Asilo di Cossila San Giovanni, Via Santuario d’Oropa 343, Biella;
- Quartiere Chiavazza – Salone Parrocchiale, Via Firenze 1, Chiavazza;
- Quartiere Pavignano - Vaglio Colma – Associazione Pavignano Sport, Via Rappis 11, Pavignano.
Tutta la documentazione e il decreto sono disponibili sul sito del Comune di Biella, www.comune.biella.it.