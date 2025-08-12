Prima Pagina
/
Archivio
Mobile
In Breve
lunedì 11 agosto
Luciana Congiu
Emilio Numa, trigesima
Maria Grazia Squillario
Maurizio Borin
domenica 10 agosto
Donatella Starace, ved. Bianchi
Rosa Aimo, Ved. Ferraro
Luisa Ferrigno in Martello
Carmela Rosetta (Carmen), ved. Colombo
Livio Ottin Bonin
Franco Montarsino
12 agosto 2025, 09:00
Mario Filisetti
Le prime dal territorio
Biella
Meteo Biella: caldo e sereno, anche a Ferragosto
Possibili temporali sui rilievi del Nord Piemonte.
Circondario
A Candelo l’11ª Corsa della Birra e della Salamella
Cossato e Cossatese
Furto bici elettrica a Cossato: recupero lampo da parte di Carabinieri
Valli Mosso e Sessera
Valdilana: notte di osservazione astronomica al Santuario della Brughiera
Valle Elvo
Biella e Pralungo: due incidenti nella giornata di ieri, interviene l'elisoccorso
Valle Cervo
Alpini di Sagliano in festa all’Alpe Pessine FOTO
Basso Biellese
Golf Club Cavaglià: tutto pronto per la Louisiana di ferragosto
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Una lettrice: "Grazie a Francesca Maiuri e a tutto il suo staff"
Biella Motori
PNRR, MASE: "Al via nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli a zero emissioni per una transizione sostenibile"
Enogastronomia
Siete pronti? altre quattro serate di gusto e divertimento a Callabiana!
Fashion
Corso gratuito Tecnico Acconciatura a Borgosesia FOTO
Music Cafè
Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo FOTO e VIDEO
Vita Eco e Casa
Meno calore e più privacy: Uniko Pellicole oscura i vetri della tua auto FOTO e VIDEO
