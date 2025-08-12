 / EVENTI

EVENTI | 12 agosto 2025, 08:50

Valdilana: notte di osservazione astronomica al Santuario della Brughiera

Valdilana: notte di osservazione astronomica al Santuario della Brughiera

Valdilana: notte di osservazione astronomica al Santuario della Brughiera

Mercoledì 13 agosto 2025, il prato del Santuario della Brughiera di Valdilana diventerà un punto privilegiato per ammirare il cielo stellato, grazie all’iniziativa “Guardando le Stelle”.

Il ritrovo è fissato alle ore 22.00, quando i volontari dell’Unione Biellese Astrofili guideranno i partecipanti nell’osservazione del cielo attraverso i loro telescopi. Al termine, sarà offerta la “tisana della buona notte”. L’evento è organizzato dall’Associazione Amici della Brughiera in collaborazione con Oasi Zegna.

In caso di maltempo, la serata si sposterà nella Sala del pellegrino con una conferenza e proiezioni.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore