Oropa celebra la Festa dell’Assunta con celebrazioni, visite guidate e musica sotto le stelle

Il Santuario di Oropa si prepara ad accogliere fedeli e visitatori per la Festa dell’Assunta 2025 con un ricco programma di celebrazioni e appuntamenti culturali.

Le messe solenni inizieranno giovedì 14 agosto con due celebrazioni dedicate all’Assunta (ore 16.30 in Basilica Superiore e ore 18.15 in Basilica Antica). Il giorno seguente, venerdì 15 agosto, sono previste celebrazioni a partire dalle ore 7.30 fino alla solenne celebrazione delle 10.30 in Basilica Superiore, seguita dall’omaggio delle rose benedette alla Madonna, e si concluderà con la fiaccolata delle 21 presieduta dal vescovo di Biella, Mons. Farinella.

Il programma prevede anche visite guidate e momenti culturali: dalle aperture serali con “Cupola sotto le stelle” alla scoperta della Basilica e della sua cupola illuminata, fino alle visite al Museo dei Tesori, agli Appartamenti Reali dei Savoia e al Cimitero Monumentale.

Domenica 17 agosto alle 21.00, sulla terrazza panoramica della Basilica Superiore, si terrà il Concerto d’arpa sotto le stelle “Alfonsina Strada”, con letture dell’autrice Simona Baldelli e le musiche di Eleonora Perolini. Un evento che unisce narrazione e musica per raccontare la storia della prima e unica donna ad aver partecipato al Giro d’Italia maschile nel 1924.

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà all’interno della Basilica Superiore.