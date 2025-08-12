Estate Ponderanese: grandi emozioni per il secondo weekend, ma la festa continua... FOTO

Il secondo weekend dell’Estate Ponderanese ha regalato emozioni e divertimento al pubblico presente.

Venerdì è stata la volta della Serata Galileo, animata da Trope DJ, che ha fatto ballare tutti con un percorso musicale partito dai balli di gruppo in stile villaggio turistico, fino ad arrivare alle sonorità più recenti della techno commerciale.

La serata di punta dell’intera manifestazione è stata sabato 9 agosto, con l’esibizione dei The Queen Tribute – Italian Rhapsody: un vero e proprio viaggio nella musica dei Queen, proposto con una fedeltà sonora ineccepibile. Il cantante, con una performance travolgente, è sceso in mezzo al pubblico, coinvolgendo ed entusiasmando i presenti come mai prima. A sorpresa, la festa è proseguita dopo il concerto con un DJ set esclusivo di Gianluca Lanza, che ha fatto ballare la piazza fino a tarda notte.

Il weekend si è concluso domenica con l’ormai tradizionale tributo ai Pooh dei Poohnto Fermo, gruppo immancabile dell’Estate Ponderanese.

«Siamo entusiasti dei risultati ottenuti in questi weekend» commenta Gabriele Budroni, responsabile dell’associazione Fabrika, ideatrice e coordinatrice degli eventi affidati dall’Amministrazione comunale. «Sabato sera ho visto il sindaco salire sul palco, visibilmente emozionato nel vedere il suo paese vivo e partecipe».

Una scommessa vinta, quella dell’Estate Ponderanese: quattro anni fa, pochi avrebbero creduto nel successo di questa manifestazione, che oggi è diventata un appuntamento atteso e partecipato.

I prossimi eventi in programma:

Venerdì 15 agosto – Serata di liscio con Claudio Abada, al Salone Polivalente

Sabato 16 agosto – Galileo in piazza – Latin Edition

Domenica 17 agosto – Chiusura della manifestazione con le danze in cerchio, al Salone Polivalente

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.