Soulscape Report: arte e raccolta fondi per Gaza FOTO

"Cari amici,

Desidero ringraziarvi di cuore per essere venuti a visitare la mia mostra fotografica "Soulscape Report" presso la Serra dei Leoni, l’antica orangerie della storica Villa Cernigliaro. La vostra presenza ha reso questa esperienza davvero speciale e significativa.

Un ringraziamento particolare va a Carlotta Cernigliaro, la curatrice che con passione e generosità ha reso possibile questa raccolta fondi nella splendida cornice della sua storica dimora.

Voglio anche ringraziare con affetto chi ha scritto un gentile commento nel libricino delle visite e, con grande sensibilità, ha disegnato gli occhi del pescatore che ho ritratto: per me le foto sono storie raccontate, e quel disegno ha colto nel segno, portando ancora più vita e anima alla narrazione visiva.

A chi ha scelto di sostenere con un’offerta il progetto di CESVI per portare acqua a Gaza, grazie di cuore: grazie alla vostra generosità, abbiamo raccolto 710 euro da destinare a questa causa così urgente e importante. Essere volontario di CESVI da 28 anni mi riempie di orgoglio nel poter condividere con voi un gesto concreto di solidarietà verso chi ha più bisogno.

Grazie di cuore per il vostro supporto, la vostra sensibilità e il contributo che avete voluto dare. Continuare a condividere arte e solidarietà insieme a voi è per me una grande fonte di ispirazione.



Con riconoscenza