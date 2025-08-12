Roppolo, scontro tra auto e bicicletta senza feriti

Verso le 20 di ieri lunedì 11 agosto, si è verificato un incidente stradale in cui sono stati coinvolti una Mini Cooper guidata da un cittadino straniero nato nel 2004 e un uomo del 1977 in sella a una bicicletta.

L’impatto è avvenuto lungo una via di Roppolo e, fortunatamente, nessuno dei due coinvolti ha riportato ferite. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo sul luogo dell’incidente, ma hanno comunque compilato il modulo di constatazione amichevole (CID).

L’incidente è stato classificato come lieve, senza necessità di intervento sanitario.