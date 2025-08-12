Incidente Cerrione: padre e figlio coinvolti

Intervento dei Carabinieri a Cerrione per un incidente stradale avvenuto nel corso della giornata di ieri lunedì 11 agosto, che ha coinvolto due veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo, probabilmente in stato di ebbrezza, ha urtato l’auto del figlio, una Opel Zafira, per poi allontanarsi dal luogo dell'incidente.

I militari intervenuti a casa del conducente hanno accertato che l’autovettura responsabile dell’urto si era allontanata, presentando evidenti danni. L’auto risulta intestata al soggetto che poco prima aveva causato la collisione, avvenuta sempre a Cerrione.

Fortunatamente nessuno dei conducenti coinvolti ha riportato ferite, e entrambi i veicoli erano marcianti al momento dell’incidente. All’arrivo dei Carabinieri, il sospettato è stato trovato presso la sua abitazione, dove sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire con certezza chi fosse alla guida al momento dell’incidente.

L’uomo verrà comunque sanzionato per il coinvolgimento nell’incidente e per le violazioni al codice della strada.