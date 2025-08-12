Incendio a Mongrando, fiamme vicino a impianto fotovoltaico FOTO e VIDEO

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi 12 agosto nella zona del Maghettone, a Mongrando, per un incendio che ha interessato un prato situato nei pressi di alcuni pannelli fotovoltaici.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente tre mezzi dei vigili del fuoco, i volontari dell’AIB di Biella e i Carabinieri Forestali. Grazie alla prontezza dell’azione, le fiamme sono state domate rapidamente, evitando che il rogo si propagasse e provocasse danni più estesi.

Al momento le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. Le autorità hanno avviato un’indagine per stabilire cosa abbia innescato le fiamme; tutte le ipotesi restano aperte.