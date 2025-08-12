Furto con effrazione a Cerrione

Nel corso del fine settimana, ignoti sono entrati in un’abitazione privata a Cerrione forzando una finestra. I Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, hanno riferito che non sembrano essere stati sottratti oggetti di valore o denaro.

La proprietaria dell’alloggio, attualmente assente e raggiunta telefonicamente dai militari, ha confermato che nell’abitazione non sono presenti né monili né contanti. Sul luogo del furto si trovava un famigliare della proprietaria.

Le indagini proseguono per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.