Oropa nelle foto d'archivio: "Comitiva al caffè Deiro" nel 1898

L’immagine di oggi è conservata nel fondo Erminio Sella (1865-1948). Figlio di Giuseppe Venanzio, industriale, chimico e appassionato fotografo biellese, e di Clementina Mosca Riatel, Erminio si laurea nel 1887 in Ingegneria presso l’Università di Torino e successivamente si specializza in Scienze Meteorologiche presso l’Università di Berlino. Importanti per la sua formazione e per l’apprendimento delle tecniche fotografiche sono lo scritto del padre, Il Plico del fotografo e le esperienze alpinistiche con il fratello Vittorio.

Lo scatto è del 1898 e ritrae una comitiva in gita ripresa presso il Caffè Deiro, storico bar ancora oggi aperto a Oropa, che conserva il fascino dei tempi passati con gli interni storici, rimasti fedeli all’eleganza dell’epoca, e la terrazza nella quale i frequentatori cercano refrigerio dall’afa estiva.