Meteo Biella: caldo e sereno, anche a Ferragosto.

Secondo il bollettino della Società Meteorologica Italiana, l’area biellese vivrà un Ferragosto caratterizzato da tempo stabile e caldo intenso, con qualche rischio di instabilità pomeridiana sui rilievi del Nord Piemonte.

Lunedì 11 e martedì 12 agosto 2025, cielo sereno in pianura e bassa collina, ma con cumuli in sviluppo sui rilievi e possibili temporali nelle valli più interne, soprattutto nelle aree montane a confine con la Valle d’Aosta e l’Ossola. Temperature massime tra 33 e 36 °C in pianura, e tra 28 e 33 °C in fascia collinare e pedemontana.

Mercoledì 13 e giovedì 14 agosto la situazione resterà simile, con ulteriore rialzo termico mercoledì e lieve calo giovedì. I temporali saranno più probabili nel pomeriggio e in serata sui settori montani e prealpini, con possibili estensioni verso i fondovalle.

Venerdì 15 agosto, Ferragosto, si prevede ancora sole prevalente in pianura, ma con sviluppo di nubi e possibili rovesci pomeridiani sui rilievi, specialmente in alta Valsesia e nell’area montana occidentale biellese. Le massime torneranno a salire, con punte di 37 °C in pianura.

Secondo la probabile evoluzione fino al 21 agosto, il Biellese resterà sotto l’influsso dell’alta pressione con aria calda di origine nordafricana e scarsa instabilità, limitata ai pomeriggi in montagna.