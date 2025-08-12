Viverone, rifiuti e anche... un wc abbandonato in riva al lago FOTO

Sacchi di immondizia gettati a terra e persino una tazza di gabinetto abbandonata in riva al lago. È la scena immortalata da un cittadino e condivisa sui social, accompagnata da un commento ironico ma amaro: «La sera fanno festa e manco l’immondizia nel bidone sanno buttare! Da stamattina c’è la nuova opera d’arte a Viverone, il trono per ammirare il tramonto!!».

Lo scatto ha rapidamente attirato decine di reazioni. Molti utenti hanno espresso indignazione per l’ennesimo episodio di inciviltà: «La maleducazione non ha confini», «L’inciviltà regna sovrana! Sempre peggio». Altri hanno ricordato la presenza delle telecamere di sorveglianza nella zona: «Ci sono le telecamere», con l’auspicio che i responsabili possano essere identificati.

C’è anche chi ha commentato con amarezza definendo la riva del lago «terra di nessuno», denunciando un fenomeno purtroppo non isolato, che rischia di compromettere la bellezza e la fruibilità dell’area.