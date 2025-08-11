Donato: selezione pubblica per la gestione dell’impianto sportivo comunale

Il Comune di Donato ha indetto una selezione pubblica per affidare la gestione e la manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo comunale in via Riondasso.

L’impianto, che comprende un campo di calcio, un campo di calcetto e tennis, un campo polivalente per calcetto, pallacanestro e pallavolo, oltre a un campo per il beach volley, dispone anche di spogliatoi e di un locale bar.

L’affidamento avrà durata quinquennale e prevede che il gestore garantisca il pieno funzionamento dell’impianto, curandone anche la manutenzione ordinaria e la gestione delle aree verdi. Sarà inoltre possibile attivare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche affidato a terzi, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Il gestore dovrà assicurare l’accesso all’impianto a tutti i cittadini e associazioni sportive, con particolare attenzione a favore di scuole, giovani fino a 18 anni, centro estivo e associazioni locali, che potranno usufruire gratuitamente della struttura.

Tra gli obblighi, anche l’apertura dell’impianto nei mesi di luglio e agosto e durante i fine settimana, limitando le chiusure annuali a un massimo di sei settimane.

Possono partecipare alla selezione società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive, associazioni del tempo libero, consorzi, cooperative e società senza scopo di lucro.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 27 agosto 2025 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Donato, in Via Umberto n.4.

Per maggiori informazioni e consultare il bando integrale è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Donato.