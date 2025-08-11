Scontro tra auto e moto nel milanese, un morto e un ferito

(Adnkronos) - È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle sei di questa mattina, sulla strada statale 33 del Sempione nei pressi di Rho all'incrocio con la provinciale per Lainate. Un uomo di 63 anni mentre era alla guida della sua moto si è scontrato con una vettura andando poi a finire su un palo dell'illuminazione. Immediati i soccorsi da parte di vigili del fuoco di Rho, 118 e carabinieri. Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate ed è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale di Rho.

Il conducente dell'auto è ricoverato ma non è in pericolo di vita. I carabinieri sono ora al lavoro per stabilire le cause dell'incidente mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare e a mettere in sicurezza l'area dell'incidente.