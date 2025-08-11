 / POLITICA

PMLI Biella contro fondi a scuole private: "Mancano asili"

"E' in violazione dello spirito dell’articolo 33 della Costituzione"

E' di questi giorni la notizia dello stanziamento da parte della Regione Piemonte di 7,7 milioni per finanziare istituti scolastici privati e convenzionati, tra i quali anche alcuni Biellesi. Il PMLI Biella si dichiara contrario alla scelta, per loro in violazione dello spirito dell’articolo 33 della Costituzione, che recita: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». 

"Intanto gli asili nidi pubblici sono pochissimi, con tariffe mensili alte e liste d’attesa infinite - sostengono -. L’alternativa è vincolare i nonni a tempo pieno (se presenti e in salute) o pagare babysitter e nidi privati con rette da 600-700 euro al mese. Il nido dovrebbe essere un servizio pubblico indispensabile, che consenta ai genitori di lavorare con serenità! Questa situazione è inaccettabile".

Il PMLI bacchetta anche l'amministrazione comunale di Biella sulla materna del Thes:  "E' stata chiusa in quanto dichiarata inagibile e dove la si voleva ricostruire – presso i giardini del Thes, tra via Rigola e via Ivrea – nulla si è potuto realizzare a causa della presenza di una falda d’acqua e della centrale elettrica non debitamente calcolate. E le tempistiche per la ricostruzione della scuola materna Cerruti restano un mistero. La Costituzione è inequivocabile: «La Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi». Questa dovrebbe essere la bussola di ogni amministratore pubblico".

