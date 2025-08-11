Vacanze a Riccione per i pensionati della Valle Elvo: aperte le iscrizioni

Dal 6 al 20 settembre 2025, l’Unione Montana Valle Elvo organizza un soggiorno marino a Riccione, ospitato presso l’Hotel Nelson, struttura tre stelle vicinissima al centro e al mare, con recensioni eccellenti (9/10).

La quota di partecipazione è di 1.030 euro a persona in camera doppia, con una tariffa speciale di 930 euro riservata ai pensionati della Valle Elvo.

Il pacchetto comprende pensione completa (con acqua e vino ai pasti), servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera, trasferimento andata e ritorno in autobus, assicurazione medica di legge e la presenza di un accompagnatore in loco. È possibile richiedere una camera singola con un supplemento di 240 euro (disponibilità limitata a tre camere).

Gli interessati possono rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni e verificare eventuali promozioni.

Per dettagli e contatti: 328 4644003 – 015 63788.