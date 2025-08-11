Arte in alta quota: il Rifugio Rivetti promuove il concorso “Luci e Parole”

Nel cuore delle montagne biellesi, il Rifugio Rivetti non è solo un punto d'appoggio per escursionisti e amanti dell'alta quota, ma anche un vero e proprio crocevia di esperienze, passioni e incontri. A gestirlo con entusiasmo e visione sono Federica e Sylvain, coppia nella vita e nell’avventura, insieme ai loro tre figli Jeanne , Adele e Giacomo, cresciuti tra sentieri, nuvole e orizzonti mozzafiato.

"Amiamo profondamente la montagna e tutto ciò che rappresenta: silenzio, bellezza, fatica e ispirazione", raccontano. E proprio da questa passione nasce il ricco programma di eventi estivi, pensato per coinvolgere gli ospiti del rifugio e offrire occasioni di condivisione autentica.

Ogni mercoledì sera si tiene la "Cena dello Skyrunner", un momento informale per chi ama correre in quota o semplicemente ascoltare i racconti di chi lo fa. Ogni primo e terzo venerdì del mese, invece, c'è la "Serata in francese": una cena conviviale dove si parla soltanto in francese, perfetta per migliorare la lingua in un contesto rilassato e piacevole.

Il calendario prosegue con appuntamenti speciali: sabato 16 agosto la tradizionale cena con bagna cauda, e giovedì 21 agosto un concerto dal vivo, per godersi la musica circondati dalle cime.

Tra le novità più interessanti c'è il primo concorso di fotografia e poesia “Luci e Parole”, sul tema "Nebbia sulle cime biellesi". Gli organizzatori invitano a consegnare foto e testi poetici entro il weekend del 6/7 settembre, durante il quale le opere verranno esposte lungo le pareti del rifugio. I visitatori potranno votare e scegliere i vincitori, che riceveranno un soggiorno gratuito al rifugio e l’esposizione dell’opera per tutta la prossima stagione.

"L’idea ci è venuta perché queste montagne sono un incredibile osservatorio dei movimenti dell’aria: puoi stare ore a guardare le nuvole che salgono, si spostano, cambiano luce e forma. E poi ci piacciono le foto, e la scrittura!", spiegano Federica e Sylvain.

Infine, una notizia che farà felici gli sportivi: il 14 settembre torna la storica gara Vertical Piedicavallo–Rivetti, un appuntamento imperdibile per chi ama la corsa in salita e la sfida con sé stessi.

Il Rifugio Rivetti si conferma così un luogo dove la montagna non è solo natura, ma anche cultura, incontro, memoria e futuro.