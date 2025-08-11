 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 11 agosto 2025, 09:45

Dal Nord/Ovest, incidente tra 2 moto sulla A26, intervengono i Vigili del Fuoco

Intorno alle 19:15 di ieri sera 10/08/25 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta sulla A26 diramazione  Gravellona Toce/Genova per un incidente stradale che ha coinvolto 2 motociclette.

Arrivata sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a prestare Soccorso grazie a Tecniche T.P.S.S.(Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) ad uno dei due Centauri, in seguito sono stati messi in sicurezza i mezzi e l'area interessata.

Presente sul posto una pattuglia della Polizia Stradale e i Sanitari.

c.s.vvf vc, s.zo.

