Ubriaco lancia una sedia: ferito un giovane a Cavaglià

Durante la festa dei giovani di Cavaglià, un litigio fra due partecipanti ha avuto uno spiacevole e pericoloso epilogo. Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri intervenuti nella notte, intorno alle ore 2:00, un giovane del 2001, nel tentativo di colpire il suo contendente, avrebbe lanciato una sedia in mezzo alla folla. Il gesto ha invece raggiunto alla testa un ragazzo del 2002, estraneo alla situazione. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per le medicazioni e il servizio d’ordine presente alla manifestazione. La vittima ha riportato una ferita alla testa, mentre per l’autore del gesto sono in corso ulteriori accertamenti.

Anche a Valdengo un uomo in evidente stato di ubriachezza ha causato qualche disagio. Avvistato alle ore 22.00 nei pressi del distributore, si aggirava a piedi creando per sè e per gli altri una condizione di pericolo. Segnalato alle forze dell'ordine è stato accompagnato presso l'ospedale di Ponderano, per gli accertamenti del caso; presenti i Carabinieri.