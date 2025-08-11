Patente con auricolare nascosto: denunciato a Biella

Nei giorni scorsi una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per aver tentato di ottenere fraudolentemente la patente di guida presso la Motorizzazione Civile di Biella, grazie ad apparecchiature elettroniche -occultate tra gli indumenti- atte a ricevere e trasmettere dati.

Ancora una volta, però, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Biella sono riusciti a reprimere la condotta criminosa posta in essere da coloro che tentano di ottenere il titolo di abilitazione alla guida tramite l’ausilio di supporti elettronici sempre più sofisticati. L’auricolare utilizzato, di piccolissime dimensioni, era stato occultato all’interno dell’orecchio, tanto da richiedere il necessario intervento di personale sanitario per la sua estrazione. Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà e gli strumenti elettronici in suo possesso sono stati sottoposti a sequestro.

È doveroso ricordare tuttavia che nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza, in quanto il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Continua l’impegno degli organi investigativi della Polizia Stradale nel monitorare questo fenomeno: il possesso di titoli abilitativi alla guida da parte di persone prive della necessaria conoscenza delle regole del codice della strada costituisce un serio pericolo per la sicurezza stradale e per l’incolumità di tutti gli utenti.