 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 11 agosto 2025, 08:30

Raccolta abiti usati in pausa: Humana chiede di non utilizzare i cassonetti fino a fine settembre

Il Comune di Sala sensibile alla situazione ha chiesto la collaborazione dei suoi cittadini

Raccolta abiti usati in pausa: Humana chiede di non utilizzare i cassonetti fino a fine settembre

Attenzione alla raccolta di abiti usati. Questo è infatti il messaggio che si legge sul sito di Humana: "Vuoi aiutarci? NON conferire nei nostri contenitori fino al 30/09 e NON abbandonare sacchetti all'esterno. Per motivi logistici temporanei, ti chiediamo di conservare il tuo abbigliamento fino alla data indicata per consentirci di continuare a prenderci cura dei tuoi abiti e trasformarli in progetti sociali e ambientali, Grazie!"

Onde evitare situazioni di disordine è dunque meglio aspettare fino a quando non riprenderà il servizio nei metodi consueti.

Il Comune di Sala sensibile alla situazione ha chiesto la collaborazione dei suoi cittadini: "HUMANA ha comunicato una riduzione temporanea della raccolta degli abiti usati nei cassonetti dedicati per i mesi di agosto e settembre 2025, a causa di difficoltà logistiche e commerciali del settore, vi invitiamo, se possibile, a limitare i conferimenti durante questo periodo per evitare il sovraccarico dei contenitori". E' il massaggio pubblicato sui suoi social dall'amministrazione di Sala, che termina con un "Grazie per la collaborazione!"

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore