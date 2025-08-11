Raccolta abiti usati in pausa: Humana chiede di non utilizzare i cassonetti fino a fine settembre

Attenzione alla raccolta di abiti usati. Questo è infatti il messaggio che si legge sul sito di Humana: "Vuoi aiutarci? NON conferire nei nostri contenitori fino al 30/09 e NON abbandonare sacchetti all'esterno. Per motivi logistici temporanei, ti chiediamo di conservare il tuo abbigliamento fino alla data indicata per consentirci di continuare a prenderci cura dei tuoi abiti e trasformarli in progetti sociali e ambientali, Grazie!"

Onde evitare situazioni di disordine è dunque meglio aspettare fino a quando non riprenderà il servizio nei metodi consueti.

Il Comune di Sala sensibile alla situazione ha chiesto la collaborazione dei suoi cittadini: "HUMANA ha comunicato una riduzione temporanea della raccolta degli abiti usati nei cassonetti dedicati per i mesi di agosto e settembre 2025, a causa di difficoltà logistiche e commerciali del settore, vi invitiamo, se possibile, a limitare i conferimenti durante questo periodo per evitare il sovraccarico dei contenitori". E' il massaggio pubblicato sui suoi social dall'amministrazione di Sala, che termina con un "Grazie per la collaborazione!"