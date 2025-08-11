 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 11 agosto 2025, 06:50

Biella: il ponte della tangenziale sarà intitolato a Sante Geromel

Biella rende omaggio al cantoniere ANAS che, il 24 settembre 1993, con il suo intervento tempestivo evitò una potenziale tragedia.

Il Consiglio Comunale di Biella ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai gruppi consiliari Biella C’è, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per intitolare il cosiddetto ponte della tangenziale a Sante Geromel, il cantoniere ANAS che, il 24 settembre 1993, con il suo intervento tempestivo evitò una potenziale tragedia.

Geromel, si oppose al transito sul ponte nonostante pareri contrari, riuscendo a farlo chiudere. Solo dieci minuti dopo si verificò un parziale crollo della struttura. Il suo gesto salvò numerose vite e, a distanza di anni, viene riconosciuto come un esempio di senso del dovere e prontezza che ha lasciato un segno profondo nella comunità biellese.

Durante la discussione in aula, i Consiglieri Novaretti, Foglio Bonda, Gaggino e Guarini sono intervenuti a sostegno dell’iniziativa. E anche il Sindaco Marzio Olivero, pur esprimendo perplessità iniziali sulla competenza del Comune in merito all’intitolazione trattandosi di un’infrastruttura in gestione ANAS, ha successivamente dichiarato il proprio sostegno.

La mozione approvata impegna ora il Consiglio Comunale ad avviare formalmente l’iter, partendo dall’approvazione della delibera a cura dell’Ufficio Toponomastica. Il Sindaco e gli uffici competenti dovranno trasmettere la documentazione ad ANAS per completare la procedura.

Sante Geromel ricevette, già nel 1993, numerosi attestati di stima da parte della cittadinanza e fu insignito della Medaglia d’oro del Premio Bontà a Vercelli. Il ricordo del suo gesto resta ancora vivo: come testimonia una lettera dattiloscritta firmata da “un gruppo di biellesi”, conservata con cura dalla sua famiglia.

Con questa intitolazione, Biella intende rendere omaggio a un uomo che ha saputo mettere la propria responsabilità e coscienza al servizio della collettività, prevenendo una tragedia che avrebbe potuto segnare la città.

s.zo.

