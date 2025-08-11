Agosto 2025, una parola sarda al mese: “F” come “FRAGÉRI”

Radici e semantica delle parole sarde rivisitate mediante i dizionari delle lingue mediterranee (lingue semitiche, lingue classiche). Laboratorio linguistico, di storia e di cultura sarda a Biella

FRAGÉRI camp. ‘piantagione di alberi fruttiferi, giardino’; nci fìant grandu fragéris de méndula ‘c’erano grandi mandorleti’. Secondo M. Puddu la voce è da un inusitato *vargeri ‘verziere, giardino’. Invero, la base etimologica è il sum. par ‘irrigation ditch’ + ERI ‘tree’. Quindi significò ‘albero da giardino, irrigato, da frutto’. Infatti nell’alta antichità soltanto i fruttiferi erano curati con l’irrigazione.