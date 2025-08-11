Guasti illuminazione pubblica a Quaregna Cerreto: tempi lunghi per riparazioni in Via Marconi, Via Roma e Via Quintino Sella

Il Comune di Quaregna Cerreto informa la cittadinanza circa diversi problemi riguardanti la rete di illuminazione pubblica in alcune vie del territorio.

In particolare, la linea di illuminazione pubblica in Via Marconi, nel tratto che va dal secondo palo successivo a Piazza Verdi fino al civico 101, ha subito un danno estremamente grave. Questo guasto richiederà tempi di intervento molto lunghi per la riparazione. L’amministrazione comunale si scusa con i residenti per il disagio, precisando che la causa non dipende dall’ente, ma è da attribuirsi ai continui episodi di fulmini e lampi che hanno caratterizzato il meteo particolarmente avverso di questa estate.

Anche in Via Roma si registrano problemi con l’illuminazione: i lampioni sono spenti a causa di un guasto sotterraneo, come comunicato dai tecnici Enel. Anche in questo caso i tempi per il ripristino sono destinati a dilatarsi, a causa della complessità dell’intervento.

Infine, in Via Quintino Sella, un mezzo di trasporto leggero in manovra ha danneggiato un palo dell’illuminazione pubblica. L’evento è stato prontamente segnalato a Enel X, che si occuperà delle verifiche e della riparazione.

Il Comune invita la cittadinanza a pazientare e si impegna a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sugli interventi di riparazione.