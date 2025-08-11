Comune di Viverone: Indetta gara per il servizio di pre e post scuola per il triennio 2025-2028

Il Comune di Viverone ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di pre e post scuola rivolto agli alunni dell’infanzia e della primaria per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per ulteriori tre anni scolastici fino al 2030/2031.

L’affidamento del servizio, del valore complessivo stimato di 142.229,34 euro, sarà effettuato tramite gara pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando il miglior rapporto qualità/prezzo.

Il costo orario stimato per il servizio è di 24,77 euro per un totale di circa 957 ore annue. La gara è stata pubblicata in seguito all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027, del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativi al triennio.

Le manifestazioni di interesse raccolte sono state esaminate e tutte le ditte abilitate sul portale MEPA sono state ammesse alla procedura. La commissione di gara si insedierà il 26 agosto 2025 e la prima seduta pubblica è fissata per il 27 agosto 2025 presso la sede comunale.

Gli operatori economici interessati potranno richiedere chiarimenti fino al 20 agosto 2025 e presentare le offerte entro il 25 agosto 2025.