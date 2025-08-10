Campiglia, a Riabella si parla di Bagneri della Madonna del Piumin

La frazione di Riabella, nel comune di Campiglia Cervo, si popola d’estate e propone varie iniziative rivolte a residenti, villeggianti e a chi è interessato, organizzate dalla Pro Loco. Martedì 12 agosto, alle 21, nella sala del circolo di Riabella (dove si trovava un tempo la scuoletta frazionale, accanto alla chiesa) sarà presentato il libro “Bagneri, l’impronta da ritrovare”, a cura dell’autore Giuseppe Simonetti e di Gilberto Ricolfi dell’Ecomuseo della Civiltà Montanara di Bagneri.

La Madonna del Piumin sarà il tema centrale della presentazione, considerato che a ottobre ricorrono i 25 anni della statua collocata a Bagneri, nell’ottobre dell’Anno Santo 2000, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che aveva finanziato la fusione delle statue in bronzo. L’ingresso è libero.